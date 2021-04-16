Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Эмилия-Романьи: я многое узнал о машине
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«Вполне позитивный день — я многое узнал о машине. Вместе с командой мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы она понимала мои требования. В первой тренировке я показал хорошее время, когда мы имитировали квалификацию, затем я допустил ошибку, которую уже нельзя было исправить, но в целом обе сессии оставили позитивный настрой», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.
Он отметил, что всегда полностью выкладывается.
«Я не хочу отправляться спать, думая, что я что-то недоработал. С балансом ещё нужно поработать, но для этого есть третья тренировка. Сейчас все мысли уже о завтрашнем дне», — добавил россиянин.
По итогам первой сессии Мазепин занял 18-е место с отставанием от лидера в 2,259 секунды, а уже во второй сессии стал последним (+2,306).
Ранее руководитель Haas высказался о разворотах Мазепина на тренировках перед Гран-при Эмилия-Романьи.