Руководитель Haas высказался о разворотах Мазепина на тренировках перед Гран-при Эмилия-Романьи

Руководитель американской команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер высказал мнение об ошибках Никиты Мазепина во время пятничных тренировок второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи.

«В последнем повороте он попал в гравий, и его развернуло. Но не думаю, что машина получила сильные повреждения. В минувшем году он работал с болидом Mercedes, думаю, тогда он чему-то научился. Но ему сейчас нужно понять, что в его руках не Mercerdes. Я сразу об этом говорил. Не скрывал, что наша машина более темпераментна», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Он отметил, что Мазепин очень старается, и порой, вероятно, слишком сильно.

«Ему нужно найти пределы, мы не можем сделать это за него. Мы можем ему лишь помогать. Как я уже говорил, процесс обучения болезненный. Надеюсь, со временем трудности пройдут и Мазепин окажется в хорошем положении. У нас целый год на обучение, но надеюсь, что это не будет год разворотов. Я сказал Никите, чтобы он держался и фокусировался на работе», — добавил Штайнер.

В первой свободной практике Гран-при Эмилия-Романьи Мазепина несколько раз развернуло, а в конце сессии он попал в аварию и разбил свой болид.

Ранее сообщалось, что Мазепин показал худший результат во второй практике на Гран-при Эмилия-Романьи.