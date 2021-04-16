Мазепин показал худший результат во второй практике на Гран-при Эмилия-Романьи
- globallookpress.com
Лучший результат показал пилот Mercedes Валттери Боттас — 1:515,551. Второе место у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, третьим стал Пьер Гасли из ALpha Tauri.
Мазепин показал последний результат, проиграв лидеру 2,306 с. Партнёр россиянина по команде, Мик Шумахер, занял предпоследнее, 19-е место (+1,799).
Ранее в Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи.