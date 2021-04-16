Мазепин показал худший результат во второй практике на Гран-при Эмилия-Романьи

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Российский гонщик Haas Никита Мазепин показал худшее время по итогам второй сессии свободных заездов на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Эмилия-Романьи.
Мазепин показал худший результат во второй практике на Гран-при Эмилия-Романьи
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Лучший результат показал пилот Mercedes Валттери Боттас — 1:515,551. Второе место у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, третьим стал Пьер Гасли из ALpha Tauri. 

Мазепин показал последний результат, проиграв лидеру 2,306 с. Партнёр россиянина по команде, Мик Шумахер, занял предпоследнее, 19-е место (+1,799).

Ранее в Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи.

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