Мазепин показал худший результат во второй практике на Гран-при Эмилия-Романьи

Российский гонщик Haas Никита Мазепин показал худшее время по итогам второй сессии свободных заездов на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Эмилия-Романьи.

globallookpress.com

Лучший результат показал пилот Mercedes Валттери Боттас — 1:515,551. Второе место у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, третьим стал Пьер Гасли из ALpha Tauri. Мазепин показал последний результат, проиграв лидеру 2,306 с. Партнёр россиянина по команде, Мик Шумахер, занял предпоследнее, 19-е место (+1,799). Ранее в Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи.