В Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи

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Пресс-служба французской команды Alpine опровергла слухи о возможном выступлении россиянина Даниила Квята на Гран-при Эмилия-Романьи из-за заболевания коронавирусом одного из основных гонщиков.
В Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи
  • © Dppi/Antonin Vincent
  • globallookpress.com

По словам представителя команды, которые передаёт Motorsport, слухи о заболевании одного из гонщиков не соответствуют действительности, а потому замена не потребуется.

Отмечается, что Квят, посетивший команду и прошедший подгонку сиденья, уже покинул Имолу.

Гран-при Эмилия-Романьи пройдёт 16—18 апреля.

Ранее появилась информация, что Квят заменит одного из пилотов Alpine на Гран-при Эмилия-Романьи.

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