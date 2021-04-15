В Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи

Пресс-служба французской команды Alpine опровергла слухи о возможном выступлении россиянина Даниила Квята на Гран-при Эмилия-Романьи из-за заболевания коронавирусом одного из основных гонщиков.

По словам представителя команды, которые передаёт Motorsport, слухи о заболевании одного из гонщиков не соответствуют действительности, а потому замена не потребуется.

Отмечается, что Квят, посетивший команду и прошедший подгонку сиденья, уже покинул Имолу.

Гран-при Эмилия-Романьи пройдёт 16—18 апреля.

Ранее появилась информация, что Квят заменит одного из пилотов Alpine на Гран-при Эмилия-Романьи.