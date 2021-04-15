В Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи
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По словам представителя команды, которые передаёт Motorsport, слухи о заболевании одного из гонщиков не соответствуют действительности, а потому замена не потребуется.
Отмечается, что Квят, посетивший команду и прошедший подгонку сиденья, уже покинул Имолу.
Гран-при Эмилия-Романьи пройдёт 16—18 апреля.
Ранее появилась информация, что Квят заменит одного из пилотов Alpine на Гран-при Эмилия-Романьи.