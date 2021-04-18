«Формула-1» анонсировала проведение Гран-при Майами с 2022 года
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Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». Контракт на проведение гонок в Майами был заключён на десять лет. Этапы будут проходить на городской трассе в районе арены «Хард-Рок стэдиум». Длина трека составит 5,41 км и предусматривает 19 поворотов.
Гран-при Майами станет вторым этапом «Формулы-1» в США. Первый проходит на трассе в Остине.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилия-Романьи.