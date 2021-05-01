Мазепин — о квалификации: мы сделали ряд маленьких шагов в верном направлении

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации третьего этапа «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

«Условия на трассе улучшились сильнее, чем изменилась погода. Вчера был очень сложный день, я не чувствовал себя комфортно, но сегодня с утра мы сделали ряд маленьких шагов в верном направлении, что приятно видеть. Я ждал не большого прыжка вперёд, а именно ряда маленьких шагов, которые позволят создать базу. Да, в некоторых поворотах сегодня я стал медленнее, но в целом ощущения от машины намного лучше», — завил Мазепин в интервью пресс-службе «Формулы-1».

По итогам квалификации Мазепин занял предпоследнее, 20-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер занял 19-е место.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии.