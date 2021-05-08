Мазепин — о квалификации: болидом Haas довольно трудно управлять

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

«На первой и последней попытках температура шин соответствовала цели, а на второй приходилось немного трудно. Но когда было время, то температуры были такими, как надо. Это наша вторая чистая квалификация, так что я этим доволен. С другой стороны, я всё ещё недоволен балансом. По ощущениям, машина не совсем делает то, что я хочу. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать её на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне ещё предстоит многое узнать, но чистая квалификация — это хороший шаг вперёд», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

По итогам квалификации Мазепин занял предпоследнее, 20-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер занял 18-е место.

Ранее сообщалось, что Мазепин был оштрафован за блокировку соперника в квалификации Гран-при Испании.