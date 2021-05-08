Мазепин оштрафован за блокировку соперника в квалификации Гран-при Испании

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин оштрафован за блокировку соперника в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Как сообщает Motorsport, судьи посчитали Мазепина виновным в создании помехи пилоту McLaren Ландо Норрису в первом сегменте квалификации и оштрафовали россиянина потерей трёх мест на стартовой решётке гонки и начислением одного штрафного балла.

Это не скажется на стартовой позиции Мазепина, поскольку по итогам квалификации он стал последним.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании.