Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й
  • Reuters

Действующий семикратный чемпион, стартовавший первым, но утративший лидерство на первом круге, сумел одержать победу, опередив нидерландца Макса Ферстаппена в концовке гонки. При этом гонщик Red Bull сумел набрать дополнительное одно очко за быстрейший круг в гонке.

Тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал последним — на 19-й позиции. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.

Ранее сообщалось, что Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.

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