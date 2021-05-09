Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Действующий семикратный чемпион, стартовавший первым, но утративший лидерство на первом круге, сумел одержать победу, опередив нидерландца Макса Ферстаппена в концовке гонки. При этом гонщик Red Bull сумел набрать дополнительное одно очко за быстрейший круг в гонке.

Тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал последним — на 19-й позиции. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.

Lewis Hamilton takes his 5th consecutive win in Barcelona#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/7zQXxyy20e — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

Ранее сообщалось, что Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.