Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й
- Reuters
Действующий семикратный чемпион, стартовавший первым, но утративший лидерство на первом круге, сумел одержать победу, опередив нидерландца Макса Ферстаппена в концовке гонки. При этом гонщик Red Bull сумел набрать дополнительное одно очко за быстрейший круг в гонке.
Тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes — финн Валттери Боттас.
Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал последним — на 19-й позиции. Его напарник Мик Шумахер — 18-й.
Lewis Hamilton takes his 5th consecutive win in Barcelona#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/7zQXxyy20e— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
Ранее сообщалось, что Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.