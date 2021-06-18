Губернатор Ленинградской области вошёл в оргкомитет Гран-при России «Формулы-1»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал новым участником организационного комитета Гран-при России «Формулы-1».

Об этом говорится в распоряжении правительства России от 17.06.2021 №1636-р, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета Гран-при России также вошли генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Ян Полек, заместители губернатора Ленинградской области в правительстве и председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

В оргкомитете Гран-при также остались министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов и врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров.

Напомним, что контракт на проведение «Формулы-1» в России рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мазепин и Алонсо обменялись шлемами перед Гран-при Франции.