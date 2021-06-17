Мазепин и Алонсо обменялись шлемами перед Гран-при Франции
- globallookpress.com
«Я вырос, наблюдая за этим парнем по телевизору. Спасибо, Фернандо, это много для меня значит», — написал Мазепин в своём Instagram.
Для 39-летнего Алонсо нынешний сезон является первым после двухлетнего перерыва. На его счету в общей сложности 32 победы и 97 подиумов в 317 гонках в «Формуле-1». 22-летний Мазепин проводит свой дебютный сезон в чемпионате.
Ранее Мазепин рассказал о своих взаимоотношениях с другими пилотами «Формулы-1».
ANOTHER ONE for the collection!— Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 17, 2021
Helmet swap @nikita_mazepin 🔁 @alo_oficial#HaasF1#FrenchGPpic.twitter.com/GuKABbQ27s