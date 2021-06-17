Мазепин и Алонсо обменялись шлемами перед Гран-при Франции

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Российский гонщик Haas Никита Мазепин и двукратный чемпион «Формулы-1» испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо обменялись шлемами в преддверии Гран-при Франции.
Мазепин и Алонсо обменялись шлемами перед Гран-при Франции
  • globallookpress.com

«Я вырос, наблюдая за этим парнем по телевизору. Спасибо, Фернандо, это много для меня значит», — написал Мазепин в своём Instagram.

Для 39-летнего Алонсо нынешний сезон является первым после двухлетнего перерыва. На его счету в общей сложности 32 победы и 97 подиумов в 317 гонках в «Формуле-1». 22-летний Мазепин проводит свой дебютный сезон в чемпионате.

Ранее Мазепин рассказал о своих взаимоотношениях с другими пилотами «Формулы-1».

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