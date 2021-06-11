Мазепин рассказал о своих взаимоотношениях с другими пилотами «Формулы-1»

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин рассказал о своих взаимоотношениях с пилотами «Формулы-1» вне трассы.

«В связи с коронавирусом сейчас команды распределены на пузыри, и нам запрещено находиться на близкой дистанции с членами других команд. Да и во время пресс-конференций нас теперь распределяют на маленькие группы, так что я мало кого видел и общался. Из тех пилотов, с кем вступал в контакт, со всеми очень хорошие отношения. Особенно бы отметил старшее поколение, таких как Алонсо или Феттель. Очень приятные люди. Постоянно следил за ними с детства, когда только начал смотреть «Формулу-1», и представлял их суперлюдьми и даже супергероями. А они приземлённые и очень открытые», — приводит слов Мазепина Sports.ru.

Он также рассказал о своих взаимоотношениях с партнёром по команде Миком Шумахером.

«Мы давно знакомы. Сейчас мы оказались в непростой ситуации, и единственные люди, которых за весь уикенд можем обогнать, — либо он меня, либо я его. Поэтому, может, так проявляется голод после года интересной борьбы в «Формуле-2». Лично я в борьбе с другими гонщиками и даже однокомандниками всегда стараюсь использовать подход «персональные отношения остаются за пределами трассы». Хотел бы думать, что я простой и воспитанный парень, поэтому у меня всегда складывались хорошие отношения вне трассы с любыми гонщиками. Но на трассе мы профессионалы, работаем и показываем зрителям желаемые гонки. Зрители точно не хотят смотреть скучные гонки. У нас же с Миком всё стабильно, всё хорошо — надеюсь, так и останется», — добавил россиянин.

По итогам шести этапов дебютного для себя сезона «Формулы-1» Мазепин занимает 19-е место в турнирной таблице, Шумахер — 17-е. 22-летний россиянин всего раз сумел опередить своего напарника по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что первый болид Михаэля Шумахера в «Формуле-1» выставили на продажу.