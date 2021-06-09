Первый болид Михаэля Шумахера в «Формуле-1» выставили на продажу

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Первый болид легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера в «Формуле-1» выставлен на продажу за £1,25 млн.
Первый болид Михаэля Шумахера в «Формуле-1» выставили на продажу
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Motorsport.

Шумахер впервые сел за руль болида «Формулы-1» на Гран-при Бельгии 1991 года, заменив в составе Jordan попавшего в тюрьму Бертрана Гашо.

На продажу выставлено шасси №6, за рулём которого Шумахер выступил в первой сессии свободных заездов и показал восьмой результат.

Позднее Шумахер стал семикратным чемпионом «Формулы-1», завоевал пять из них — в составе Ferrari. Всего на его счету 91 победа в 306 гонках.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон побил рекорд Шумахера по кругам лидирования в «Формуле-1».

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