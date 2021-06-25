В «Росгонках» прокомментировали отсутствие флага России в календаре «Формулы-1»

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В АНО «Росгонки» объяснили белый прямоугольник на месте российского флага в календаре чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» санкциями, которые были введены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В «Росгонках» прокомментировали отсутствие флага России в календаре «Формулы-1»
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«Как сказано в официальном разъяснении  Международной автомобильной федерации, изображение флага или государственный герб России не могут быть размещены на любом из публичных носителей, на официальных объектах или иных территориях, контролируемых FIA или организатором соревнований. Вместе с тем данное ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования под эгидой FIA. Самое главное, что этап «Формулы-1» в России состоится. Мы ждём наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи», — цитирует заявление пресс-службы «Росгонок» ТАСС.

В связи с санкциями WADA до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх невозможно использование государственных флага и гимна России. Гран-при России пройдёт с 24 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что из календаря «Формулы-1» был убран флаг России.

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