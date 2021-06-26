Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область
- © Пресс-служба трассы "Игора Драйв"
«Это правильное решение. Петербург — самое удобное место по логистике для всех, да и вообще красивый город», — цитирует Ветрова «Чемпионат».
По мнению менеджера, будет правильно чередовать места проведения Гран-при России.
«В Сочи приспособленная к гонкам трасса. А «Игору Драйв» делали специально. Там хорошее место, трасса сама по себе красивая», — сказал он.
В настоящее время Гран-при России проводится на трассе «Сочи Автодром».
Ранее «Формула-1» подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года.