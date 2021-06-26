Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область

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Российский автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал решение о переносе Гран-при России на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области с 2023 года.
Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область
  • © Пресс-служба трассы "Игора Драйв"

«Это правильное решение. Петербург — самое удобное место по логистике для всех, да и вообще красивый город», — цитирует Ветрова «Чемпионат».

По мнению менеджера, будет правильно чередовать места проведения Гран-при России.

«В Сочи приспособленная к гонкам трасса. А «Игору Драйв» делали специально. Там хорошее место, трасса сама по себе красивая», — сказал он.

В настоящее время Гран-при России проводится на трассе «Сочи Автодром».

Ранее «Формула-1» подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года.

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