В «Росгонках» рассказали, что будет с «Сочи Автодромом» после переноса Гран-при России в Ленинградскую область

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о дальнейшей судьбе трассы «Сочи Автодром» после решения о переносе Гран-при России на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.

«Сочи Автодром» получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования трассы, так как будут сняты ограничения «Формулы-1». На площадке можно будет проводить что угодно, так как лицензия ФИА останется на том же уровне», — цитирует Титова ТАСС.

Напомним, что «Формула-1» подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года.

Ранее российский автоспортивный менеджер Николай Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область.