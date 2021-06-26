В «Росгонках» рассказали, что будет с «Сочи Автодромом» после переноса Гран-при России в Ленинградскую область
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«Сочи Автодром» получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования трассы, так как будут сняты ограничения «Формулы-1». На площадке можно будет проводить что угодно, так как лицензия ФИА останется на том же уровне», — цитирует Титова ТАСС.
Напомним, что «Формула-1» подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года.
Ранее российский автоспортивный менеджер Николай Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область.