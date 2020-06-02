«На даче воздухом приятнее дышать, чем на балконе»: Репилов о самоизоляции, китайских саночниках и олимпийском проклятии

Самоизоляция почти не сказалась на подготовке саночников, так как в мае и июне им всё равно приходится уделять время базовой подготовке к новому сезону. Об этом в интервью RT заявил двукратный чемпион мира в одиночных санях Роман Репилов. Он рассказал, почему ему повезло оказаться на самоизоляции с братом, поделился мнением о китайских саночниках и предположил, как быстро сможет освоиться на олимпийской трассе в Пекине.

— Где проводите карантин?

— Вместе с семьёй, у себя на даче. Мы расположились максимально удобно.

— Удобнее за городом, чем в квартире?

— Да, можно выйти погулять, например. Это сейчас прогулки начинают разрешать, а полтора месяца назад люди из-за пропусков не хотели лишний раз из дома выбираться. Мне же можно с ребёнком спокойно выйти, по травке побегать. Просто выйти воздухом подышать приятнее, чем это делать на балконе. Не представляю как у тех, кто сидел в квартире, жизнь протекала.

— Как поддерживаете форму?

— Конечно, с самого начала самоизоляции стараюсь заниматься, постоянно общаюсь с тренерами. Они привезли разные снаряды, блины, мячи, TRX и скинули план, по которому должен заниматься. Мы тренируемся с братом (Павел Репилов, саночник юниорской сборной России. — RT). Хорошо, что он у меня есть, нам удобно вместе заниматься, помогаем друг другу.

— Чем-то кроме общей физической подготовки удаётся заниматься?

— Никаких других упражнений нет, всё же дома делаем. Но у нас сейчас всё равно такое время, май и начало июня, когда занимаемся базовой подготовкой к следующему сезону. Даже если бы не было самоизоляции, то делали бы то же самое, только разве что в горах, а не дома. Просто сейчас видоизменены тренировки.

— Какие-то дальнейшие планы на лето известны?

— Кое-какая информация есть, но она ещё совсем относительная. Вроде как хотят сделать максимально быстро сборы, чтобы мы уже начали нормально тренироваться. Чем дольше всё это происходит, тем хуже для нас, для спортсменов. Судя по Instagram иностранцев, у них как будто и нет ничего, все куда-то ходят, тренируются. Минспорта заинтересован, чтобы мы уже начали работать, и мы тоже этого хотим. Может, к концу июня или началу июля начнём что-то делать.

— На трассу в подмосковном Парамонове возможно попасть и там тренироваться?

— Над этим как раз работают. С наскока же не получится туда заехать. Мне было бы очень хорошо там оказаться. Если эту базу дадут, то буду в шоколаде. Мне до неё ехать 15 минут, и там есть всё, что надо. Могу всё лето тренироваться, никуда не выбираясь. Конечно, в Сочи хотелось бы ещё съездить, покататься на роликах по трассе. Но дали бы хотя бы Парамоново.

— В мае проводился конкурс, на котором призом была тренировка с вами. Чем закончилась та история и какие впечатления остались от работы тренером?

— Необычно было. В таких условиях тяжело чем-то удивить людей. Когда началась самоизоляция, то все проводили какие-то занятия, меня к этому раз 20 привлекали. Непросто чем-то разнообразить и самого себя удивить, но зато это хоть какое-то развлечение было. Может, кому-то помогло. Но вообще для тренировок делать одно и то же — это самое плохое, что может быть.

— До Олимпиады в Пекине меньше двух лет. Ждёте её с нетерпением?

— Задумываюсь, но не прямо горю этим, что вот хочу уже туда. Всему своё время. Мы должны были протестировать трассу в конце сезона, но из-за коронавируса ничего не получилось сделать и неизвестно, получится ли вообще в этом году. Некоторые страны очень жёстко закрылись, и непонятно, когда откроются границы. Наверное, никто не понимает, что дальше будет. Нам надо выступать, летать в другие страны, но пока это не предвидится.

— Сколько нужно времени, чтобы освоиться на совершенно новой трассе?

— Они же все разные, на одни надо много времени, на другие поменьше. Если это удобная для меня трасса, как в Альтенберге или Лейк-Плэсиде, то за два-три сбора начну уже понимать, как ездить. А если как в Пхёнчхане, то там нужно было больше времени уделять каким-то острым моментам. Я на ней тоже нормально ездил, выиграл почти все олимпийские тренировки, но один вираж меня подкосил. В общем, две-три недели катания, и в Пекине всё будет нормально.

— В санном спорте существует так называемое проклятье, когда тот, кто одерживал победы на олимпийской трассе за год до самих Игр, не может потом выиграть золото. Верите в это?

— Если у тебя всё в порядке с головой, то об этом можно не задумываться, ты просто выигрываешь и Кубки мира, и Олимпийские игры. Всё происходит в голове. Если она готова побеждать, то всё получается, а если думать, что вот сейчас не нужно побеждать… Про это проклятье слышал раньше, мне рассказывал тренер, но он говорил, что не нужно переживать, что это всё ерунда. Лично мне на прошлой Олимпиаде просто моральных сил не хватило, неправильно был готов. Но теперь, думаю, всё будет иначе, шутки кончатся.

— В Пхёнчхане победу в скелетоне одержал местный спортсмен. В санях хозяева следующей Олимпиады не повторят эту историю?

— Китайские спортсмены катаются, и у меня было видео в Instagram, на котором их двойка упала и человек сознание потерял. Если в бобслее и скелетоне можно взять какого-то легкоатлета и научить его кататься, то у нас это почти невозможно. На 90% успех зависит от наката, а не от старта. В других видах спорта и оборудование другое, и скорости, и старт.

В своих дисциплинах китайцы занимают места в тройке или находятся рядом с ней, а в нашем спорте их и близко нет, даже в Кубок мира не отбираются. Если собрать всех лучших тренеров и механиков лет за восемь или десять до Олимпиады, то, может быть, один-два человека что-то покажут. Но за короткий промежуток времени это вряд ли.

— Вы приняли участие в «Турнире звёзд спорта» по CS:GO. Какое место видеоигры занимают в вашей жизни?

— Никакого стажа у меня нет. В новый Counter Strike играл, может, пару раз, и это было очень давно. Сейчас предложили сыграть, и я решил, почему нет? Мне позвонил знакомый, который организовывает турнир, хорошо разрекламировал, и я согласился. Для меня это развлечение, не больше.

— Перед турниром тренировались, разрабатывали навыки?

— Да, старался, конечно, но для этого нужно целый день за компьютером проводить, чувствовать ребят, с которыми заодно. Вообще у нас же индивидуальный вид спорта, тяжело в команде работать. Реакция может и помогает, но дело не только в ней. Детишки маленькие, у которых голова совсем иначе работает, чем у взрослых людей, добиваются куда больших успехов.

— Разочаровались результатами?

— Получилось, как получилось. Два раза получили по 1:10, соперники играли очень мощно (Команда саночников Good Night заняла последнее место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф. — RT).