Опубликовано расписание группового этапа турнира по CS:GO с участием Шубенкова и Нагорного

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Стало известно расписание группового этапа Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Опубликовано расписание группового этапа турнира по CS:GO с участием Шубенкова и Нагорного
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турнира в Instagram, участники будут распределены на три группы по четыре команды.

30 мая в 19:00 состоятся матчи группы A, 31 мая (17:00) — группы B, а 1 июня (19:00) — группы C.

2 июня состоится плей-офф, а 3 июня — гранд-финал.

Матчи будут транслироваться на официальном Twitch-канале «Московского киберспорта».

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, победитель чемпионата мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, обладатель Кубка мира и чемпион мира по санному спорту Роман Репилов и чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев примут участие в турнире по CS:GO.

RT будет вести прямую трансляцию матчей турнира в социальной сети «ВКонтакте».

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