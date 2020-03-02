Саночник Репилов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом

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Российский саночник Роман Репилов поделился мнением по поводу возможного выступления под нейтральным флагом на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Саночник Репилов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У меня нет никаких комментариев. Я просто не понимаю, почему второй раз подряд так происходит. Опять спортсмены остались крайними. Всё это так глупо выглядит. Это вообще не в копилку спорту и нашей стране. Руководству пора разобраться с этим», — цитирует спортсмена Sport24.

Он также отметил, что один из самых больших ударов по спортсменам в этот момент наносят болельщики, которые делятся на два лагеря. По его словам, ему неприятно читать, что спортсмены якобы едут на соревнования из-за денег.

«Они просто не представляют, какое это нелёгкое решение — ехать на Олимпиаду без флага. Всем плевать, что ты годами убиваешь здоровье ради поездки туда. Если в Пекин мы снова поедем в нейтральном статусе, то эта Олимпиада будет для меня последней», — добавил Репилов.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

27 февраля в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не раньше конца апреля.

Ранее Репилов второй раз стал победителем Кубка мира по санному спорту.

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