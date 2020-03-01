Репилов второй раз стал победителем Кубка мира по санному спорту

Россиянин Роман Репилов занял первое место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту в сезоне-2019/20.

По итогам этапа в немецком Кёнигзее Репилов сумел сохранить своё лидерство и второй раз завоевал «Большой хрустальный глобус». Впервые ему это удалось по итогам сезона-2016/17.

Второе место занял немец Доминик Фишналлер. Третьим стал ещё один россиянин, победитель общего зачёта в прошлом сезоне Семён Павличенко.

Ранее сообщалось, что Татьяна Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту.