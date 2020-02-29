Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту
- © nordphoto/Mauelshagen
- globallookpress.com
По итогам этапа в немецком Кёнигзее, до которого Иванова лидировала в общем зачёте, российская саночница опустилась на второе место.
Первой стала немка Юлия Таубиц. Другая россиянка — Виктория Демченко — заняла третье место.
Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачёт Кубка мира. Лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16.
Ранее сообщалось, что Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту в Кенигзее.