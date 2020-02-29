Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту

Короткая ссылка
Российская спортсменка Татьяна Иванова стала второй в общем зачёте Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20.
Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту
  • © nordphoto/Mauelshagen
  • globallookpress.com

По итогам этапа в немецком Кёнигзее, до которого Иванова лидировала в общем зачёте, российская саночница опустилась на второе место.

Первой стала немка Юлия Таубиц. Другая россиянка — Виктория Демченко — заняла третье место.

Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачёт Кубка мира. Лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту в Кенигзее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить