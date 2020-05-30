«Я ведь когда-то был рэпером»: Нагорный об увлечении музыкой, участии в челленджах и влиянии карантина на семейную жизнь

Проведённое в самоизоляции время позволяет перестать переживать по поводу того, как сложится жизнь спортсмена после завершения карьеры. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Он рассказал, как два месяца на карантине повлияли на его отношения с женой, гимнасткой Дарьей Спиридоновой, как он возвращается к тренировкам и планирует выступить на турнире по компьютерной игре CS:GO с партнёрами по сборной.

— Какие эмоции от возвращения на «Озеро Круглое»?

— Эмоции только положительные, хотя немного смущает, что мы находимся в изоляции. Полностью закрыты, передвижений никаких не будет. Когда нас откроют — непонятно. Когда закончится сбор — тоже. Мы заехали без информации, сколько всё будет продолжаться. Понятно, что те возможности, которые сейчас есть для тренировок, несравнимы с желанием время от времени посещать дом. Сбор начался, так что надеемся, что какие-то соревнования в этом году тоже всё-таки пройдут.

— Кого из партнёров по сборной уже встретили?

— Пока нас всего пять человек, это ещё не весь состав. Нет Артура Далалояна, например.

— Как проходило заселение?

— Нам всем позвонили в один день и позвали на сбор, и те, кто мог приехать на машине, сразу же это сделали. Остальные должны прилететь. Когда заселились, сразу сдали тесты и ушли на трёхдневный карантин, каждый должен был оставаться в своём номере. Только после того как пришли отрицательные результаты, можно было пойти в зал.

— Встречу никак не отпраздновали?

— Только хорошей тренировкой.

— Не волновались, когда сдавали анализы?

— Нет, потому что в самоизоляции мы с женой (Дарьей Спиридоновой, гимнасткой сборной России. — RT) периодически проходили тестирование. За неделю до приезда на базу нас тоже проверяли, всё было в порядке.

— Как сейчас оцените свою спортивную форму?

— Конечно, она не лучшая, но и не так всё плохо, как я предполагал.

— Все навыки остались или какие-то растеряли за это время?

— Сейчас об этом рассуждать бессмысленно. Нужно хотя бы вернуть прежнее физическое состояние, восстановить координацию, потом уже можно о чём-то говорить. Пока что не могу бросаться в омут с головой и делать сложные элементы. Нужно хотя бы неделю-две потратить на базовые элементы, а потом смотреть на своё состояние, самочувствие, иначе можно получить травму.

— Были ли когда-либо такие перерывы между тренировками?

— Нет, никогда.

— Есть представление о том, что будет дальше, к чему нужно готовиться?

— Сейчас все в одинаковом положении. Нужно выстроить план действий, который будет полезен в будущем, например на Олимпийских играх в 2021 году. Можно выучить новые элементы, наработать технику, улучшить класс. У нас такой вид спорта, что можно много всего придумать в зависимости от того, что впереди. Пока ничего впереди нет, так что месяц-два будем просто возвращать форму.

— На карантине успели освоить что-то новое в жизни?

— Я начал играть на синтезаторе! Потому что на гитаре порвалась струна, а купить новую было негде. (Смеётся.) Так что жена подарила синтезатор, теперь учусь играть. Также начал сам монтировать выпуски для YouTube-канала. Раньше у меня была команда ребят, которые этим занимались, а сейчас всё делаю сам. Можно сказать, второе дыхание открылось, карантин в чём-то пошёл на пользу.

— Уже что-то сочинили?

— Нет, конечно, всего неделю занимаюсь. Этот этап уже пройден, я ведь когда-то был рэпером. (Смеётся.) Ещё остались треки, посвящённые жене. У нас тогда был конфетно-букетный период, и мне захотелось проявить себя творчески. Если поискать где-то глубоко в соцсетях, то можно найти песен пять.

— Вы выкладывали много роликов с выполнением различных челленджей. Какой был самым сложным?

— Это было моё последнее видео, когда я выполнил двойное сальто назад с места на матрасе. Просто было тяжело на это решиться. Даже выложил на YouTube полную версию своих попыток, потому что это оказалось самым сложным.

— Как проходили ваши тренировки на карантине, как пытались обустроить под них квартиру?

— Нового ничего не придумывал, но старался обустроить дом так, чтобы получать максимум пользы от тренировок. У меня есть свои снаряды, которые делал для гимнастов и акробатов, просто забрал их себе. Поставил грибок (подготовительный снаряд к коню) и стоялки (деревянные палки, похожие на брусья). Старался максимально переместить на них упражнения из зала. Например, ставил стоялки так, чтобы можно было вместе с диваном их использовать и кидать на него ноги. Такие подготовительные элементы очень сильно мне помогли. Сейчас пришёл в зал и понял, что могу уже кое-что показывать на полноценных снарядах. Вдобавок к этому купил себе массажёр для восстановления мышц.

— Как удавалось делить квартиру с Дарьей? Она ведь тоже спортсменка, ей нужно было своё пространство для тренировок...

— У нас немаленькая квартира, могли в разных комнатах заниматься, могли в одной. Не было такого, что не хватало места.

— Артур Далалоян рассказывал, как когда-то не смог поделить с вами гостиничный номер. А как сказалась самоизоляция на ваших с Дарьей отношениях?

— Они стали только лучше. Мы ещё не проводили так много времени вместе. Впервые столкнулись с бытом, потому что во время сборов и между ними дома практически не бываем. Обычно, если хотели есть, шли в кафе с друзьями. Дома тоже ели, но не так, как сейчас, по три-четыре раза в день. Даша очень вкусно готовит, и я всегда оставался сытым. Мы открыли себя с разных сторон, которых, может быть, не замечали до карантина. Раньше я переживал по поводу того, что будет, когда закончится карьера, как сложится наша жизнь. Но карантин дал понять, что так жить даже круче, чем всё время быть в спорте, ведь на сборах мы совсем не видимся. Когда ты постоянно рядом с любимым человеком, то это совсем другие эмоции. Я могу быть спокоен, что после спорта у нас будет любящая семья.

— Не скучали на карантине, пока коротали время?

— Мы его не коротали, мы его удлиняли. Спустя две недели начали замечать, что время ужасно быстро летит. Так всегда происходит, когда у людей всё хорошо. На сборе я оглядываюсь назад, и кажется, что эти два месяца прошли за неделю.

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— В одном из ваших видео на YouTube Дарья давала понять, что недовольна вашим увлечением видеоиграми...

— (Смеётся.) Она по характеру собственница, я должен постоянно быть с ней. Но считаю, что было бы ненормально, если бы она мне ничего такого не говорила. Я прекрасно понимаю, что это досуг, а не работа, как у стримеров или геймеров. В детстве я тренировался, а в оставшееся время играл в CS:GO, в другие игры. Когда ездили на сборы и был хороший интернет, то весь досуг проводили с ребятами онлайн. Но мы не до пяти утра играли, всё было в меру.

Когда есть семья, в обычной жизни уже не можешь сесть за компьютер. Сейчас, с появлением лишнего времени, я снова скачал CS:GO и договорился с женой, что могу позволить себе одну-две игры в день. Конечно, Даше это не особо нравится, ей приходится сразу искать себе какие-то дела, но она быстро их находит.

— Вы собираетесь принять участие в Турнире звёзд спорта по CS:GO на платформе «Московского киберспортсмена» с другими гимнастами. Как оцените свои шансы?

— Не могу сказать, что мы суперпрофессионалы. Про себя скажу, что три-четыре года назад играл намного лучше. Чтобы восстановить форму, нужно месяц-два практиковаться каждый день. Сейчас такой возможности нет, тем более на базе медленная сеть. Дома немного вспомнил навыки. Нам нужно придумать, что делать с интернетом, потому что проводного у нас нет. Но мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы принять участие. Возьмём один день, чтобы сыграться, потому что появилось много новых карт, и тогда уже оценим свои шансы. Правда, двое ребят приедут и заселятся только 31-го числа, когда турнир уже начнётся. Это вызов, но мы, спортсмены, должны его принять.

— Дарья признавалась, что тоже играла в CS:GO. Может, она могла бы помочь вашей команде?

— (Смеётся.) Если сравнивать с самыми лёгкими ботами, то она играет примерно так. То есть знает, как бежать и стрелять.