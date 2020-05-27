Тесты российских фигуристов и гимнастов на коронавирус показали отрицательный результат

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У представителей трёх видов спорта не выявлен коронавирус.
Тесты российских фигуристов и гимнастов на коронавирус показали отрицательный результат
  • РИА Новости

Проверку прошли члены сборных по фигурному катанию и художественной гимнастике, собравшиеся на базе в Новогорске, а также спортивные гимнасты, приступающие к тренировкам на «Озере Круглом». Все тесты показали отрицательный результат.

«По итогам тестирования спортсмены допущены и приступили к тренировочным мероприятиям на базах. Сейчас формируется график последующих заездов сборных», — сообщается в официальном заявлении Минспорта, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский не будет предложен на утверждение наставником сборной России по биатлону.

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