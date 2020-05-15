В соцсети «ВКонтакте» запущена онлайн-платформа «Тренировки»

Социальная сеть «ВКонтакте» при поддержке Министерства спорта России создала онлайн-платформу «Тренировки» для занятий спортом на дому под руководством профессиональных спортсменов и опытных инструкторов из различных регионов страны.

Любой желающий сможет подобрать себе курс упражнений и бесплатно заниматься дома даже без специального инвентаря. В проекте собраны как спортивные, так и танцевальные направления для пользователей с любым уровнем подготовки. Тренировки проходят в прямом эфире.



В проекте принимают участие чемпион мира и призёр Олимпийских игр по велоспорту Денис Дмитриев, пятикратная победительница первенств мира по синхронному плаванию Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, а также другие известные спортсмены, фитнес-тренеры, хореографы и блогеры.



Чтобы выбрать направление и тренера, необходимо вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои пожелания. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. «Тренировки» также будут доступны на официальной странице Минспорта России в сети «ВКонтакте».

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