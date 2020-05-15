В Минспорте подвели итоги общественного обсуждения проекта «Стратегия-2030»

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Министерство спорта России завершило общественные обсуждения проекта Стратегии развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года.
В Минспорте подвели итоги общественного обсуждения проекта «Стратегия-2030»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Поступило более 650 обращений с предложениями по включению в «Стратегию-2030» различных задач, мероприятий и показателей. Обращения поступили от семи органов федеральной исполнительной власти России, 75 регионов, трёх муниципалитетов, депутатов Госдумы, Общественной палаты, профильных комиссий Торгово-промышленной палаты, партии «Единая Россия», Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской академии наук», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам. По итогам этого этапа начнётся этап разработки базового варианта проекта «Стратегии-2030» и плана мероприятий по реализации проекта с учётом поступивших предложений. Общественные обсуждения проекта «Стратегия-2030» длились с 11 апреля по 15 мая 2020 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о плане по снятию ограничений в отрасли спорта.

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