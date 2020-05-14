Матыцин рассказал о плане по снятию ограничений в отрасли спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал подготовленный ведомством план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
Матыцин рассказал о плане по снятию ограничений в отрасли спорта
  • РИА Новости

«Предложение Министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», — заявил Матыцин.

Он отметил, что, несмотря на намерение по снятию ограничений на занятия спортом, важным остаётся соблюдение требований социальной дистанции.

«Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта.

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