В Благовещенске получили сообщения о минировании 16 школ

В 16 школах Благовещенска проводится эвакуация по причине поступивших сообщений о минировании зданий. Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев.

«По 16 школам поступили сообщения о минировании», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что в настоящее время во всех корпусах работаю сотрудники правопорядка, дети эвакуированы, занятия первой смены отменены.

Ранее детское отделение больницы и пять школ в Сахалинской области получили сообщения о минировании, после чего люди были эвакуированы из зданий.

Позднее в Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

Также в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступали сообщения о минировании школ.

Аналогичные сообщения поступили об одном университете и 56 школах Владивостока.