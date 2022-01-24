В Благовещенске получили сообщения о минировании 16 школ
«По 16 школам поступили сообщения о минировании», — написал он в своём Telegram-канале.
Мэр добавил, что в настоящее время во всех корпусах работаю сотрудники правопорядка, дети эвакуированы, занятия первой смены отменены.
Ранее детское отделение больницы и пять школ в Сахалинской области получили сообщения о минировании, после чего люди были эвакуированы из зданий.
Позднее в Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.
Также в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступали сообщения о минировании школ.
Аналогичные сообщения поступили об одном университете и 56 школах Владивостока.