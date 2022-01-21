В школы Крыма поступили сообщения о минировании

В Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступили сообщения о минировании школ, всех детей отпустили домой, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Сообщения о минировании активно поступают по городу Симферополю, по городу-герою Керчь и Советскому району. Я дал команду задействовать все службы, все дети освобождены от занятий и коллектив от работы», — цитирует главу региона РИА Новости.

Он добавил, что все службы мобилизованы, в настоящее время угроз для жизни жителей нет.

Российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах.

В Тюмени, Челябинске, Иванове и ряде других городов была проведена эвакуация учеников и отменены занятия.

Подробнее — в материале RT.