«Целенаправленная политика по дестабилизации»: в России вновь прошла волна сообщений о «минировании» школ

Российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах. В ряде крупных городов была проведена эвакуация учеников и отменены занятия. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в связи с поступившими сообщениями.

Российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах. В Тюмени, Челябинске, Ивановt и ряде других городов была проведена эвакуация учеников и отменены занятия.

Так, в Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

«До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства области.

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Анонимные угрозы взрыва поступили и в школы города Иваново, ученики также были эвакуированы, на месте работают кинологи. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах региона сказал, что волна сообщений о минировании школ в Иванове продолжается уже третий день и серьёзно дестабилизирует работу учебных заведений. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что все сообщения оказались ложными.

Региональный Следственный комитет инициировал процессуальную проверку.

«Подобные посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов, поэтому им будет дана должная юридическая оценка», — отметили в СК.

В пресс-службе комитета по делам образования администрации Челябинска также подтвердили отмену занятий. Всем школам города рекомендовали провести уроки для учащихся второй смены дистанционно.

В пресс-службе городской администрации также сообщили, что специалисты не нашли взрывные устройства на территории школ.

В Ленинградской области из-за сообщений о минировании были эвакуированы три школы.

Между тем на Сахалине злоумышленники «заминировали» 27 школ Южно-Сахалинска, Сахалинский государственный университет (СахГУ) и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В зданиях также была проведена массовая эвакуация.

Позже поступило сообщение о минировании администрации Южно-Сахалинска, здание осмотрели кинологи.

Заявления об угрозе взрыва поступили и во все школы, лицеи и колледжи Магадана.

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«Учащиеся и сотрудники эвакуированы. Все занятия пройдут в дистанционном режиме, на местах работают спецслужбы», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

На дистанционный формат обучения в четверг перевели вторую смену всех школ Барнаула.

Накануне из-за угроз также прошла эвакуация из всех детских садов Красноярска, детского отделения больницы и пяти школ в Сахалинской области, Керченского политехнического колледжа и ряда образовательных учреждений в других регионах.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в связи с поступившими сообщениями.

«СМИ сообщали, что из-за поступившей информации об угрозе минирования в Красноярске спасатели вынуждены были эвакуировать все детские сады города. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. организовать проверку и представить доклад», — говорится на сайте ведомства.

С угрозами минирования регионы сталкивались также 17 и 14 января.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в разговоре с RT высказал мнение, что волна ложных сообщений о минировании похожа на действия организованной группы.

«Кол-центры из тюрьмы здесь вряд ли замешаны. Что касается детей, они могут сообщить о том, что заминирована одна конкретная школа. Но у нас идёт тенденция, когда сообщают о множестве объектов. Конкретный обиженный человек будет говорить об одном конкретном объекте, на который он обижен. А здесь идёт целенаправленная политика по дестабилизации. Это могут быть противники власти, так как работа идёт на то, чтобы нанести ущерб работе государственных органов», — заявил он.

Специалист подчеркнул необходимость тщательной проверки каждого такого сообщения, предположив, что преступники могут ждать, пока ослабнут проверочные мероприятия, перед тем, как нанести реальный удар.

В среду, 12 января, в Екатеринбурге более 150 образовательных учреждений получили сообщения о минировании. Тогда в ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом.

13 января оповещения о «минировании» затронули все школы Архангельска, Самары и Саратова.

Системно-семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина в беседе с RT напомнила, что очень важно научить детей вести себя в случае угрозы.

«Должна быть строгая дисциплина, дети должны слушаться ответственных за них взрослых и подчиняться правилам. Чем больше предсказуемости, тем легче переносится стресс. Например, место куда дети отправляются в случае такого звонка, кто ими руководит, как они строятся, как будут проходить занятие на следующий день, всё это должно быть обговорено. Это позволит снизить уровень стресса у детей», — рассказала она.

«Беседы следует проводить как родителям дома, так и учителям в школе. В первую очередь, если ребёнок-школьник и находится в школе, то у школы должен быть регламент. Родители также должны выработать тактику, чтобы у действия ребёнка не действовал хаотично», — заключила она.