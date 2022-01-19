На Сахалине пять школ и отделение больницы эвакуировали после сообщений о минировании

Детское отделение больницы и пять школ в Сахалинской области получили сообщения о минировании, после чего граждане были эвакуированы из зданий.

«Поступила информация о минировании школ № 1, 2, 4, 6, школы в селе Раздольном, детского отделения ЦРБ в Корсакове. Все службы были оповещены согласно алгоритму действий, выдвинулись на место», — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Корсакова.

Отмечается, что все люди были эвакуированы из посещений.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУ МЧС России по Сахалинской области эвакуировали всех сотрудников из более чем десяти учебных заведений Южно-Сахалинска в связи с сообщениями о минировании.