В Красноярске эвакуируют ряд школ из-за сообщений о минировании

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Второй день подряд в ряде школ Красноярска проводится эвакуация детей и персонала из-за сообщений о минировании.
В Красноярске эвакуируют ряд школ из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС города, поступили сигналы о минировании восьми школ.

«В отдельных школах города идёт эвакуация», — сообщили ТАСС в управлении образования Красноярска.

По словам одного из преподавателей школы №143, учащихся и преподавателей эвакуировали в детский сад.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, данные об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.

В четверг, 13 января, в Самарской области эвакуировали учащихся и работников около 20 школ, возобновление занятий не планируется.

Также 12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.

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