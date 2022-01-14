В Красноярске эвакуируют ряд школ из-за сообщений о минировании

Второй день подряд в ряде школ Красноярска проводится эвакуация детей и персонала из-за сообщений о минировании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС города, поступили сигналы о минировании восьми школ.

«В отдельных школах города идёт эвакуация», — сообщили ТАСС в управлении образования Красноярска.

По словам одного из преподавателей школы №143, учащихся и преподавателей эвакуировали в детский сад.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, данные об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.

В четверг, 13 января, в Самарской области эвакуировали учащихся и работников около 20 школ, возобновление занятий не планируется.

Также 12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.