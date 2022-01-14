В Красноярске эвакуируют ряд школ из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС города, поступили сигналы о минировании восьми школ.
«В отдельных школах города идёт эвакуация», — сообщили ТАСС в управлении образования Красноярска.
По словам одного из преподавателей школы №143, учащихся и преподавателей эвакуировали в детский сад.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, данные об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.
В четверг, 13 января, в Самарской области эвакуировали учащихся и работников около 20 школ, возобновление занятий не планируется.
Также 12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.