Sova.info: в Самарской области эвакуировали людей из около 20 школ

Короткая ссылка
В Самарской области эвакуированы учащиеся и работники из около 20 школ, возобновление занятий не планируется.
Sova.info: в Самарской области эвакуировали людей из около 20 школ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на родителей учащихся, а также на собственный источник.

Как утверждается, выведены из зданий дети и сотрудники школ №№ 6, 10, 26, 27, 29, 36, 53, 74, 94, 102, 121, 124, 107, 133, 144, 154, 166, 175, 139, а также гимназии № 3.

Кроме того, по имеющимся данным, эвакуировали гимназии № 1 и 11, школы №№ 47, 66, 79, 132 и 115.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после сообщений о минировании школ в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить