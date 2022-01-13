Sova.info: в Самарской области эвакуировали людей из около 20 школ
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на родителей учащихся, а также на собственный источник.
Как утверждается, выведены из зданий дети и сотрудники школ №№ 6, 10, 26, 27, 29, 36, 53, 74, 94, 102, 121, 124, 107, 133, 144, 154, 166, 175, 139, а также гимназии № 3.
Кроме того, по имеющимся данным, эвакуировали гимназии № 1 и 11, школы №№ 47, 66, 79, 132 и 115.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после сообщений о минировании школ в Екатеринбурге.