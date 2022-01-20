В Тюмени началась эвакуация детей и сотрудников из школ после сообщений о минировании

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В Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.
В Тюмени началась эвакуация детей и сотрудников из школ после сообщений о минировании
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«По данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — прокомментировали в инфоцентре.

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.

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