В Тюмени началась эвакуация детей и сотрудников из школ после сообщений о минировании
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- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.
«По данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — прокомментировали в инфоцентре.
12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.