В Тюмени началась эвакуация детей и сотрудников из школ после сообщений о минировании

В Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«По данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — прокомментировали в инфоцентре.

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.