Депутат Шхагошев прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.

«Когда сейчас мы видим, что это происходит не в одном, не в двух регионах, это означает, что этим занимается организованная преступная группа и это не просто какие-то хулиганские действия. Сейчас правоохранительным органам очень серьёзно предстоит изучить, откуда идут эти звонки — из-за рубежа или это организовано где-то у нас», — пояснил депутат.

По его словам, к подобным ситуациям надо относиться очень серьёзно.

«Я почему-то почти убеждён в том, что как минимум большинство звонков идёт из-за рубежа, потому что мы много раз это обсуждали с представителями правоохранительных органов и приходили к выводу, что 80% этих телефонных террористов используют цифровые технологии и действуют из-за рубежа», — пояснил парламентарий.

Шхагошев добавил, что Госдума вместе со своими партнёрами по ОДКБ, с привлечением парламентских групп между странами «очень плотно сейчас занимаются этой проблематикой».

«Именно страны ОДКБ, страны постсоветского пространства, но, к сожалению, в этом смысле меньше контактов и меньше возможностей сотрудничать с ООН, где есть своё подразделение по борьбе с международным терроризмом. Со странами Европы, Запада это идёт тяжелее, но тем не менее эта работа в комплексе продолжается и определённые результаты даёт», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в Самарской области эвакуированы учащиеся и работники около 20 школ, возобновление занятий не планируется.

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и ряд вузов.

11 января Московский городской суд и 12 районных столичных судов получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.