В Москве 13 судов получили письма с угрозами минирования
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Мосгорсуд, а также в районные суды», — заявили в пресс-службе.
В том числе угрозы поступили в Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что более 4500 сообщений о ложном минировании поступило в Россию из-за рубежа в 2021 году.