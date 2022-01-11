В Москве 13 судов получили письма с угрозами минирования

Московский городской суд и 12 районных столичных судов получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Мосгорсуд, а также в районные суды», — заявили в пресс-службе.

В том числе угрозы поступили в Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что более 4500 сообщений о ложном минировании поступило в Россию из-за рубежа в 2021 году.