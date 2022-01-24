В одном вузе и 56 школах Владивостока получили сообщения о минировании

В Морском государственном университете им. Невельского во Владивостоке после сообщения о минировании началась эвакуация, аналогичные сообщения поступили ещё в 56 городских школ города. Об этом заявили в мэрии Владивостока.

Об этом информирует РИА Новости.

Более 20 школ уже проверены, угрозы не подтвердились.

«Также поступила информация о минировании детской музыкальной школы №2, там идёт проверка», — добавили в администрации города.

В настоящее время школы восстанавливают свою работу после проверок.

Ранее детское отделение больницы и пять школ в Сахалинской области получили сообщения о минировании, после чего люди были эвакуированы из зданий.

Позднее в Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.

Также в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступали сообщения о минировании школ.