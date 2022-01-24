В одном вузе и 56 школах Владивостока получили сообщения о минировании
Об этом информирует РИА Новости.
Более 20 школ уже проверены, угрозы не подтвердились.
«Также поступила информация о минировании детской музыкальной школы №2, там идёт проверка», — добавили в администрации города.
В настоящее время школы восстанавливают свою работу после проверок.
Ранее детское отделение больницы и пять школ в Сахалинской области получили сообщения о минировании, после чего люди были эвакуированы из зданий.
Позднее в Тюмени после сообщений о минировании учебных заведений началась массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города.
Также в Симферополе, Керчи и Советском районе Крыма поступали сообщения о минировании школ.