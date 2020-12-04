Собянин заявил о начале процесса вакцинации от COVID-19 в Москве
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- РИА Новости
«Сложный процесс вакцинации от COVID-19 запущен. За первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек», — написал мэр.
По его словам, это учителя, врачи, соцработники.
«Те, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью», — добавил он.
4 декабря в Москве открылась электронная запись на прививку от COVID-19 для врачей и учителей.
Как отмечали городские власти, в Москве планируют открыть 170 пунктов вакцинации до начала 2021 года.