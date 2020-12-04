Собянин заявил о начале процесса вакцинации от COVID-19 в Москве

Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве запущен, за пять часов на прививку записались 5 тыс. человек. Об этом в своём личном блоге написал мэр города Сергей Собянин.

«Сложный процесс вакцинации от COVID-19 запущен. За первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек», — написал мэр.

По его словам, это учителя, врачи, соцработники.

«Те, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью», — добавил он.

4 декабря в Москве открылась электронная запись на прививку от COVID-19 для врачей и учителей.

Как отмечали городские власти, в Москве планируют открыть 170 пунктов вакцинации до начала 2021 года.