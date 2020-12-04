В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

В Москве с 4 декабря открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Об этом заявили в пресс-службе мэра города.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

Прививку будут делать вакциной «Спутник V», записаться можно в пункты на базе поликлиник (всего открыто 70 таких пунктов). «В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — сказала заммэра Анастасия Ракова. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Накануне власти Москвы сообщили, что с 4 декабря откроется электронная запись на прививку от COVID-19. 2 декабря российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19.