В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

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В Москве с 4 декабря открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Об этом заявили в пресс-службе мэра города.
В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Прививку будут делать вакциной «Спутник V», записаться можно в пункты на базе поликлиник (всего открыто 70 таких пунктов).

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — сказала заммэра Анастасия Ракова. 

Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. 

Накануне власти Москвы сообщили, что с 4 декабря откроется электронная запись на прививку от COVID-19. 

2 декабря российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19.

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