В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
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- РИА Новости
Прививку будут делать вакциной «Спутник V», записаться можно в пункты на базе поликлиник (всего открыто 70 таких пунктов).
«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — сказала заммэра Анастасия Ракова.
Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.
Накануне власти Москвы сообщили, что с 4 декабря откроется электронная запись на прививку от COVID-19.
2 декабря российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19.