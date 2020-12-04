В Москве откроют 170 центров вакцинации к началу 2021 года

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В Москве планируется открыть 170 пунктов вакцинации от коронавируса до начала 2021 года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве откроют 170 центров вакцинации к началу 2021 года
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Мы открыли 70 центров вакцинации. Очень надеемся, что вакцины с каждым днём будет в Москву поступать всё больше и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 пунктов вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество», — сказала она в эфире «Москва 24».

В Москве с 4 декабря открылась электронная запись на прививку от COVID-19 для врачей, учителей и сотрудников социальных служб.

2 декабря российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19.

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