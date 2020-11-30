Экс-главе районного суда Волгограда предъявили обвинение в мошенничестве

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Бывшему председателю районного суда Волгограда Юлии Добрыниной предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.
Экс-главе районного суда Волгограда предъявили обвинение в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Отмечается, что она была отправлена под домашний арест в рамках данного дела. 

«Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Добрыниной Юлии Валериевны, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — сказали в суде.

Уточняется, что она была отправлена под домашний арест до 23 января 2021 года.

Ранее на Ставрополье бывший судья получил пять лет условно за взятку.

В августе следователи возбудили угловое дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи.

В январе сообщалось, что экс-судья из Нальчика предстанет перед судом за дела о мошенничестве.

В декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

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