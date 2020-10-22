Завершено расследование дела о взятке против московского экс-судьи

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В Следственном комитете по Московской области заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего московского судьи, обвиняемого в получении взятки.
Завершено расследование дела о взятке против московского экс-судьи
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда города Москвы, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России)...  Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 7 марта 2019 года судья получил через посредника 500 тыс. рублей, составляющих часть взятки в общей сумме 1 млн рублей за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.

Ранее на Ставрополье бывший судья получил пять лет условно за взятку.

В августе следователи возбудили угловое дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи.

В январе сообщалось, что экс-судья из Нальчика предстанет перед судом за дела о мошенничестве.

В декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

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