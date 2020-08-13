В СК возбудили дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи в отставке, которая сбила насмерть женщину в Саратове.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошёл 17 декабря 2019 года. Жительница Энгельса, являвшаяся на тот момент федеральным судьёй одного из районных судов Саратова, возле нерегулируемого перекрёстка проигнорировала дорожный знак «Пешеходный переход» и, не снижая скорости, сбила 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось её спасти: 25 декабря 2019 года она умерла.

В январе сообщалось, что экс-судья из Нальчика предстанет перед судом за дела о мошенничестве.

В декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.