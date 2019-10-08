Бастрыкин возбудил дело на краснодарского судью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Об этом сообщается на сайте СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество в особо крупном размере»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый совместно со своим сыном и ещё одним лицом требовал от предпринимателя 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь преступные действия в феврале 2019 года во время передачи судье и его соучастникам муляжа купюр на сумму в 29,9 млн рублей.

Ранее в Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

В апреле председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани — 42-летней Марины Фирсовой — по подозрению в посредничестве во взяточничестве.