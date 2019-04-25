Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани

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Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
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Об этом сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, в мае 2017 года Фирсова передала неустановленным должностным лицам не менее 50 тыс. рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда», — отметили в СК.

Как подчёркивается, деньги подозреваемая получила от адвоката, действовавшей в интересах своей знакомой.

«В дальнейшем определением Ново-Савиновского районного суда апелляционная жалоба была удовлетворена», — добавили там.

Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.

Телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.

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