Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
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Об этом сообщили в ведомстве.
«По версии следствия, в мае 2017 года Фирсова передала неустановленным должностным лицам не менее 50 тыс. рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда», — отметили в СК.
Как подчёркивается, деньги подозреваемая получила от адвоката, действовавшей в интересах своей знакомой.
«В дальнейшем определением Ново-Савиновского районного суда апелляционная жалоба была удовлетворена», — добавили там.
Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.