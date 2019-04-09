Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.

Об этом сообщается на сайте СК.

«Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Республики Калмыкия Елены Анжукаевой​​​. Она подозревается в совершении преступления... «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», — указывается в заявлении.

Следствие полагает, что с февраля по июнь 2014 года Анжукаева совершила хищение не менее 1,8 млн рублей бюджетных средств. Сделать ей это удалось благодаря организации покупки по госконтракту жилого помещения для нужд суда по завышенной цене.

Отмечается, что в связи с её должностным статусом решение о возбуждении против неё дела принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.