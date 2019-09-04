В Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии

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В Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
В Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

«В Краснодаре бывший судья в отставке признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — указали в ведомстве.

По данным следователей, он обещал помочь в прекращении уголовного дела за 6 млн рублей, однако мужчина, который должен был передать экс-судье деньги, обратился в правоохранительные органы, в результате чего злоумышленника задержали после получения денежных средств.

В апреле председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани — 42-летней Марины Фирсовой — по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

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