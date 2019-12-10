В Екатеринбурге бывший судья приговорён к восьми годам колонии за взятку

Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что, по версии следствия, экс-судья в 2018 году намеревался получить денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца.

Уточняется, что в качестве посредника Гаврюшин привлёк своего сына, который получил сумму в размере 14 млн рублей возле здания суда после оглашения решения.

16 июля квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.