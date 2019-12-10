В Екатеринбурге бывший судья приговорён к восьми годам колонии за взятку

Короткая ссылка
Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.
В Екатеринбурге бывший судья приговорён к восьми годам колонии за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что, по версии следствия, экс-судья в 2018 году намеревался получить денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца.

Уточняется, что в качестве посредника Гаврюшин привлёк своего сына, который получил сумму в размере 14 млн рублей возле здания суда после оглашения решения.

16 июля квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить