Экс-судья Нальчика предстанет перед судом за дела о мошенничестве

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшей мировой судьи Нальчика, которую обвиняют в совершении ряда преступных эпизодов, связанных с мошенничеством.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с 2001 по 2004 год бывшая мировая судья Нальчика под предлогом получения в долг похитила у десяти жителей республики денежные средства, а также имущество на общую сумму более 4,7 млн рублей», — указывается в заявлении.

Согласно данным ведомства, экс-судье предъявлено обвинение по шести эпизодам преступлений по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба», двум эпизодам по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере» и двум эпизодам по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» УК России.

«Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

Ранее Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

В октябре 2019 года Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2019 года в Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

16 июля 2019 года квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.