На Ставрополье бывший судья получил пять лет условно за взятку

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На Ставрополье прошёл суд по делу бывшего судьи, который был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки. Обвиняемый получил пять лет условно.
На Ставрополье бывший судья получил пять лет условно за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на краевое управление СКР.

Судья рассматривал гражданский иск ставропольца к страховой компании о получении неустойки в 100 тыс. рублей. За помощь в этом судья потребовал от клиента 50 тыс. рублей.

Мужчина согласился передать судье деньги, но предварительно рассказал обо всём службе безопасности. Его представитель отдал судье первую половину суммы. Этот факт задокументировали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Судью, ушедшего в отставку, признали виновным в получении взятки и назначили ему пять лет лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком и штрафом в 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего следователя в Кургане приговорили к шести годам колонии строгого режима.

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