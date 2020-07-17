В Кургане вынесли приговор бывшему следователю, обвиняемому во взяточничестве

Бывшего следователя в Кургане приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Мужчину обвиняли в получении взяток в особо крупном размере и в мошенничестве.

В 2018 году обвиняемый занимал пост старшего следователя по особо важным делам СУ УМВД России по Курганской области.

«Следователь через посредников планировал получить взятку от предпринимателей, которым обещал освобождение из-под стражи и дальнейшее прекращение уголовного преследования по обвинению в незаконной торговле алкогольной продукцией», — уточнили в региональном СУ СК России.

Мужчине должны были передать 4 млн рублей, он успел получить только 1,6 млн.

Ещё 400 тыс. рублей сотрудник хотел получить от предпринимателей, обвиняемых в незаконной рубке леса. Они передали мужчине 100 тыс.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее газета «Известия» сообщала, что экс-чиновник администрации Красногорска приговорён к восьми годам за взятку.